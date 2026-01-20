Deutsche Börse Aktie

210,00EUR 0,40EUR 0,19%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

20.01.2026 10:24:32

Deutsche Börse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
210,20 € 		Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
210,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

10:24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 209,90 0,14% Deutsche Börse AG

