Deutsche Börse Aktie
|210,00EUR
|0,40EUR
|0,19%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
210,20 €
|
Abst. Kursziel*:
26,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
210,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Deutsche Börse-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
15.01.26
|DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.01.26
|UBS AG: Neutral für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|209,90
|0,14%
