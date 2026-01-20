LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.