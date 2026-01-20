Redcare Pharmacy Aktie

61,35EUR -1,30EUR -2,08%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

20.01.2026 09:51:51

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Redcare Pharmacy nach Zahlen von Konkurrent DocMorris auf "Overweight" belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

