LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Redcare Pharmacy nach Zahlen von Konkurrent DocMorris auf "Overweight" belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT





