Douglas Aktie
|11,04EUR
|-0,56EUR
|-4,83%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Eckdaten der Parfümeriekette seien insgesamt erneut leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,04 €
|
Abst. Kursziel*:
44,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Douglas zeigt schwächere Gewinnentwicklung trotz Umsatzplus - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
19.01.26
|ROUNDUP: Sparsame Kunden kosten Douglas Gewinn - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
19.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro (dpa-AFX)
|
19.01.26
|EQS-News: DOUGLAS Group erzielt im ersten Quartal 1,7% Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-News: DOUGLAS Group delivers 1.7% sales growth in the first quarter amid challenging market environment (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
|10:42
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|11,06
|-4,66%
