TotalEnergies Aktie
|56,30EUR
|0,28EUR
|0,50%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Dank eines starken Geschäfts mit der Verarbeitung von Öl und Gas habe der Cashflow des Öl- und Gaskonzerns im Schlussquartal 2025 positiv überrascht, schrieb Mark Wilson am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,48 €
|
Abst. Kursziel*:
16,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Analysen zu TotalEnergies
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|56,52
|0,89%
