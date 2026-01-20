Rheinmetall Aktie
|1 895,50EUR
|-35,50EUR
|-1,84%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
20.01.2026 11:10:54
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 000,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 895,50 €
|
Abst. Kursziel*:
5,51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 895,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
