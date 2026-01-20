Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 250 Euro für die Aktien des heimischen Cateringunternehmens DO&CO bestätigt.

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025/26 (März bis September) weiterhin ein attraktives Umsatzwachstum von 10 Prozent, das maßgeblich auf Vertragsabschlüsse im Bereich Airline-Catering zurückzuführen war, schreibt der Experte Christoph Greulich. Gleichzeitig wuchsen die beiden anderen Geschäftsbereiche, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotels, mit soliden Raten, was die insgesamt positive Nachfrageentwicklung widerspiegelte.

Darüber hinaus erzielte DO&CO deutliche Margenverbesserungen, da die EBIT-Marge des Konzerns im ersten Halbjahr dank Effizienzsteigerungen um ca. 130 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr stieg. Die Analysten erwarten, dass sich diese positiven Trends im zweiten Halbjahr fortsetzen werden.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 9,68 Euro für 2025/26, sowie 11,16 bzw. 12,54 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,42 Euro für 2025/26, sowie 2,79 bzw. 3,14 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Dienstagvormittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,64 Prozent bei 198,20 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

