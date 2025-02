FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 187 auf 183 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard kappte nach den vorgelegten Jahreszahlen in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2025 bis 2027 für den Flugzeugbauer. Er habe dabei nun auch die Auswirkungen der Integration einiger Werke von Spirit Aerosystems in diesem Zeitraum berücksichtigt, schrieb er./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:00 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.