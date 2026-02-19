NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Jahreszahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal des Flugzeugbauers sei durchwachsen ausgefallen, mit etwas schwächeren Umsätzen und etwas besserem operativen Ergebnis (Ebit), schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Das Positive werde allerdings vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet. Herbert rechnet kurzfristig mit Kursdruck, hält die Prognose von rund 870 Flugzeugauslieferungen aber für "angemessen konservativ". Er habe mit weniger als 900 Auslieferungen gerechnet./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / EST



