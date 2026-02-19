Airbus Aktie

19.02.2026 07:41:16

Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Jahreszahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal des Flugzeugbauers sei durchwachsen ausgefallen, mit etwas schwächeren Umsätzen und etwas besserem operativen Ergebnis (Ebit), schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Das Positive werde allerdings vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet. Herbert rechnet kurzfristig mit Kursdruck, hält die Prognose von rund 870 Flugzeugauslieferungen aber für "angemessen konservativ". Er habe mit weniger als 900 Auslieferungen gerechnet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
201,15 € 		Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
190,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

