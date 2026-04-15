AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Das starke Geschäft im Bereich Optoelektronik treibe die Ambitionen des Chipausrüsters an, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach starken Auftragssignalen und einem erhöhten Ausblick. Die Profitabilität im ersten Quartal sei nicht so hoch gewesen wie gedacht, gleichwohl sei der Barmittelumschlag stark gewesen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,51%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
06:04
|AIXTRON-Aktie zieht an: Jahresprognose angehoben (dpa-AFX)
|
14.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.056 Pkt - Aixtron im Plus (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron erhöht wegen KI-Boom in der Optoelektronik die Jahresprognose (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron: Vorl EBIT 1Q bei rund -22 (Vj +3,3) Millionen Euro (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron: Vorl Bruttogewinn 1Q bei rund 11 (Vj 34,1) Mio Euro (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron: Vorl Umsatz 1Q bei rund 59 (Vj 112,5) Mio Euro (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron: Vorl Auftragseingang 1Q bei rd 171 (Vj 132,2) Mio Euro (Dow Jones)
|
14.04.26
|Aixtron sieht nun 2026 EBIT-Marge von rund 17 - 20 (zuvor: 16 - 19) Prozent (Dow Jones)
Analysen zu AIXTRON SE
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,61
|-0,36%
