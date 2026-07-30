Schneider Electric Aktie

281,05EUR 19,55EUR 7,48%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 13:12:17

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum habe sich zudem im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
279,20 € 		Abst. Kursziel*:
14,61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
281,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten