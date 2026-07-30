NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum habe sich zudem im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:08 / EDT



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