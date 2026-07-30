NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Investoren dürften die Resultate des zweiten Quartals begrüßen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Margenentwicklung aus eigener Kraft überzeuge. Der Elektrotechnikkonzern sei an einem positiven Wendepunkt angekommen./mis/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.