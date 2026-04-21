Allianz Aktie
|395,00EUR
|5,50EUR
|1,41%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
450,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
389,30 €
|
Abst. Kursziel*:
15,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
395,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
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