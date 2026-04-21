Allianz Aktie

395,00EUR 5,50EUR 1,41%
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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21.04.2026 07:42:08

Allianz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
389,30 € 		Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
395,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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