Allianz Aktie

383,80EUR 2,20EUR 0,58%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

26.02.2026 19:39:45

Allianz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Konzernchef Oliver Bäte habe sich umfassend und zum Nachdenken anregend über die Chancen und Risiken geäußert, die KI für die Versicherungsbranche mit sich bringe, lobte Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
383,80 € 		Abst. Kursziel*:
-15,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
383,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,32%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

