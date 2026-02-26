Allianz Aktie

383,80EUR 2,20EUR 0,58%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

26.02.2026 09:59:12

Allianz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Reihe kleiner positiver Aspekte sollte den Aktienkurs stützen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Alle Segmente des Versicherers hätten die Erwartungen in etwa erfüllt. Der Experte lobte die Solvabilitätsquote./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
377,90 € 		Abst. Kursziel*:
0,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
383,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,99%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

