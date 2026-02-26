Allianz Aktie
|383,80EUR
|2,20EUR
|0,58%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Reihe kleiner positiver Aspekte sollte den Aktienkurs stützen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Alle Segmente des Versicherers hätten die Erwartungen in etwa erfüllt. Der Experte lobte die Solvabilitätsquote./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
377,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
383,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,99%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
