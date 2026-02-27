Allianz Aktie
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 405 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen, schrieb Ben Cohen am Freitag in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen. Die entscheidenden Pluspunkte seien die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag
