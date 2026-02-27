Allianz Aktie

385,60EUR 1,80EUR 0,47%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 07:13:43

Allianz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Versicherers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Michael Huttner in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Beeindruckt habe die Zuversicht, mit der das Management die Zahlen und den Ausblick auf der anschließenden Analystenkonferenz besprochen habe./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
459,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
384,10 € 		Abst. Kursziel*:
19,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
385,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,04%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten