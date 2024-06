NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet von 200 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Konsumenten und beruflichen Nutzern von Künstlicher Intelligenz (KI) habe gezeigt, dass die Alphabet-Tochter Google in der Wahrnehmung der Konsumenten führend bei KI-Fähigkeiten sei, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über 60 Prozent der Befragten würden aber auch eine KI-Ergebnissuche im Internet nutzen, die nicht von Google stamme. Unter den Arbeitnehmern werde OpenaI am meisten genutzt, doch Google liege nicht weit dahinter. Die Bereitschaft für KI-Anwendungen zu bezahlen, sei allerdings gering./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 22:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 22:38 / ET





