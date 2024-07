NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts der zuletzt hohen Kursgewinne und eines sich wohl abschwächenden Wachstums dürfte sich die Aktie von nun an eher knirschend aufwärts bewegen als zu springen, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr werde die Kursentwicklung wohl eher einem Marathon gleichen als einem Sprint./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 01:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 01:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.