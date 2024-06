NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 180 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke beschäftigte sich eingehend mit der Hotel-Metasuchmaschine Google Hotels. Er kommt am Dienstag letztlich zu dem Schluss, dass dies die pro-Booking und pro-Expedia freundlichste Studienversion sei, die er je geschrieben habe. In der EU verfehle das "Gesetz über die digitalen Märkte" (DMA) wohl den angestrebten Effekt, und beeinträchtige die Möglichkeit der Verbraucher, die besten Preise zu finden und verwehre es kleinen Hotels, direkt zu verkaufen. Alles in allem profitierten große Reise-Portale wie Booking und Expedia, während die Entwicklung für Google neutral sei. Das DMA und Googles eigene Umsatzstrategie führten dazu, dass Google Hotels an Bedeutung verliere./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 09:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 09:20 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.