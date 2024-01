ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Betreiber der Google-Suchmaschine schütze seine Umsätze bei gleichzeitigen Investitionen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Aktien kurzfristig belasten, durch einen Rücksetzer könnten Anleger aber wieder konstruktiver an sie herangehen. Das Verhältnis von Betriebskosten und dem Bruttogewinn spreche aber dafür, dass die Aktionärsrendite verteidigt wird./tih/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:39 / GMT



