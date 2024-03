Die Analysten der Baader Bank haben ihre Ergebnisprognosen für 2024 und 2025 für den in Zürich börsennotierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams OSRAM nach der Vorlage von Ergebnissen für 2023 nach unten angepasst. Die Anlageempfehlung für die Aktien des Konzerns lautet weiterhin "Buy", das Kursziel wird mit 2,15 Euro beziffert. Zum Vergleich: Die ams-Aktie notierte am Freitagnachmittag in Zürich bei 1,07 Franken.

Analystin Sejal Varshney erwartet nun für 2024 ein Ergebnis von 0,07 (bisher 0,10) Franken je Aktie. Für 2025 rechnet die Expertin mit einem Gewinn von 0,15 (bisher 0,19) Franken je Anteilsschein und für 2026 mit 0,23 Euro je Titel. Eine Dividendenausschüttung wird in keinem Geschäftsjahr erwartet.

