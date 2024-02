NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Uerkwitz stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ob Regulierungsbedenken, Wettbewerbsdruck und einige Kritik an Neuprodukten die neue Normalität seien für Apple. Das Quartal sei gut gewesen, genauso wie der Quartalsausblick. An den bedeutenden Stellen habe Apple die Erwartungen übertroffen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:08 / ET



