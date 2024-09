ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten für die neuen iPhone-16-Modelle des Smartphone-Herstellers fielen geringer aus als bei vergleichbaren Einführungen im vergangenen Jahr, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass die Nachfrage in den wichtigsten Schlüsselregionen nicht so schwungvoll ausfällt wie am Markt erwartet./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 23:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.