NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



