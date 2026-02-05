ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ArcelorMittal
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
48,74 €
Abst. Kursziel*:
-9,73%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
48,41 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9,11%
Analyst Name::
Cole Hathorn
KGV*:
