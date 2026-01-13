ArcelorMittal Aktie

40,56EUR -0,10EUR -0,25%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

13.01.2026 11:56:14

ArcelorMittal Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Erwartungen für die Stahl- und Eisenerzpreise habe er die Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,50 € 		Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

