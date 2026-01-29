ArcelorMittal Aktie

29.01.2026 06:35:18

ArcelorMittal Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45,00 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,79 € 		Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

