ArcelorMittal Aktie

55,32EUR -0,54EUR -0,97%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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15.10.2026 07:44:18

ArcelorMittal Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 70 Euro angehoben. Dominic O'Kane begründete das neue Anlagevotum mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie zum europäischen Stahlsektor. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,24 € 		Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,54%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:44 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 ArcelorMittal Buy UBS AG
05.10.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 56,40 0,97% ArcelorMittal

Aktuelle Aktienanalysen

07:53 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:51 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
14.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
14.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 ASML NV Buy UBS AG
14.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
14.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
14.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 BP Buy UBS AG
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