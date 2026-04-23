Aroundtown Aktie
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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere sich das Portfolio der Immobiliengesellschaft Aroundtown, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für einen höheren Aktienkurs müssten sich allerdings die Leerstandsquoten im Segment Büroimmobilien stabilisieren./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,49 €
|
Abst. Kursziel*:
60,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,62%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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