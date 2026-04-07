ASML NV Aktie
|1 133,60EUR
|-11,20EUR
|-0,98%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies beschäftigte sich in zwei am Dienstag vorliegenden Kommentaren mit dem US-Gesetzesentwurf "Match Act" einerseits und andererseits mit den am 15. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Mit Blick auf den "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act" schrieb er, dass durch diesen 2026 potenziell etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie negativ betroffen sein könnten. Was das erste Viertel 2026 betrifft, rechnet der Analyst mit einem "starken Bericht". Er schließt die Möglichkeit einer Anhebung der Jahresziele nicht aus und rechnet zudem mit positiven qualitativen Aussagen zu KI./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 131,60 €
|
Abst. Kursziel*:
32,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 133,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,32%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
03.04.26
|EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 134,60
|-0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Oracle Buy
|UBS AG
|10:11
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:48
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:47
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:46
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Infineon Neutral
|UBS AG
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|08:10
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.