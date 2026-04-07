ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies beschäftigte sich in zwei am Dienstag vorliegenden Kommentaren mit dem US-Gesetzesentwurf "Match Act" einerseits und andererseits mit den am 15. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Mit Blick auf den "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act" schrieb er, dass durch diesen 2026 potenziell etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie negativ betroffen sein könnten. Was das erste Viertel 2026 betrifft, rechnet der Analyst mit einem "starken Bericht". Er schließt die Möglichkeit einer Anhebung der Jahresziele nicht aus und rechnet zudem mit positiven qualitativen Aussagen zu KI./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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