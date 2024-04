NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Die Aktien aus dem Chipsektor hätten unter anderem aufgrund ihrer strukturellen Wachstumsaussichten, starker zyklischer Faktoren bis 2025 und gesunder Cash-Renditen einen Bewertungsaufschlag verdient, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine "Top Picks" in der Branche mit einem erheblichen Kurspotenzial in den kommenden 12 bis 15 Monaten seien ASML, ASM und Vat./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 16:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.