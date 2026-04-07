AstraZeneca Aktie
|174,05EUR
|-2,00EUR
|-1,14%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
07.04.2026 07:40:22
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Richard Vosser rechnet mit einer starken Umsatzentwicklung, aber möglicherweise auch mit höheren Kosten, wie er am Montag in seiner Prognose für das erste Quartal schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
174,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
151,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:40
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
