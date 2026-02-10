AUMOVIO Aktie

43,40EUR 1,48EUR 3,53%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

10.02.2026 07:49:34

AUMOVIO Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Bilanz Mitte März mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussagen des Autozulieferers deckten sich mit früheren Statements, schrieb Erwann Dagorne am Montagabend. Zusätzliche Selbsthilfemaßnahmen und Kostensenkungen stimmten zuversichtlich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,08 € 		Abst. Kursziel*:
42,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,25%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

