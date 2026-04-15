AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Er habe seine Umsatzschätzungen nach unten angepasst, um unter anderem negativen Währungseinflüssen Rechnung zu tragen, schrieb Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte berücksichtigte auch die saisonalen Schwankungen des Geschäfts des Autozulieferers, die eine Ergebnisverbesserung eher gegen Jahresende erwarten ließen./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
74,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,65%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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