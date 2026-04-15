NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Er habe seine Umsatzschätzungen nach unten angepasst, um unter anderem negativen Währungseinflüssen Rechnung zu tragen, schrieb Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte berücksichtigte auch die saisonalen Schwankungen des Geschäfts des Autozulieferers, die eine Ergebnisverbesserung eher gegen Jahresende erwarten ließen./rob/la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST





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