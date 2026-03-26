AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Konferenz mit mittelgroßen europäischen Unternehmen habe er mit dem Management des Online-Gebrauchtwagenhändlers gesprochen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie bleibe die hochwertigste strukturelle Wachstumsstory unter den von ihm beobachteten Unternehmen und ein erfreulicher Gegenpol zu vielen von KI-Sorgen gebeutelten Branchenkollegen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,33 €
|
Abst. Kursziel*:
89,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91,59%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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