NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 9,70 auf 10,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe in einem starken dritten Quartal die Profitabilität deutlich gesteigert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun richte sich der Fokus auf eine Beschleunigung des Wachstums. Diebel geht nun für das Jahr von einem geringeren bereinigten operativen Verlust (Ebitda) als bisher aus./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.