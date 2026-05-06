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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa nach Quartalszahlen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer rechne für 2026 nun mit einem Ergebniswachstum je Aktie am oberen Ende der eigenen Zielspanne, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch. Der weiter deutliche Bewertungsabschlag zur Branche beinhalte Aufholpotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Kaufen
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Unternehmen:
AXA S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
41,96 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
41,84 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
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