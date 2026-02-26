NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Mandeep Jagpal in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilität des Versicherers sei besser gewesen als angenommen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.