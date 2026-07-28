AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
176,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
150,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
127,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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