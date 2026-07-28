ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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