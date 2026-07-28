AstraZeneca Aktie

149,10EUR -0,40EUR -0,27%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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28.07.2026 12:06:22

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
127,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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