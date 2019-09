Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen BAWAG von "Reduce" auf "Hold" erhöht. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 43,0 auf 40,0 Euro gesenkt.

"In Bezug auf den aktuell gedrückten Aktienkurs bietet unser Kursziel ein Aufwärtspotenzial. Wir erhöhen daher unsere Empfehlung", schreibt der Erste-Wertpapierexperte Thomas Unger in seiner aktuelle Studie. Höhere Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre hätten die Bewertung gestützt, so Unger.

"Wir haben unsere Gewinnprognosen für dieses und nächstes Jahr klar erhöht, da die Risikokostenannahmen gesenkt wurden", so der Analyst. Er rechne damit, dass die BAWAG ihre Gewinnziele für 2019 und 2020 erreichen wird.

Die Erste Group prognostiziert für die BAWAG im laufende Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn je Aktie von 4,63 Euro je Aktie. Im Folgejahr 2020 soll dieser auf 5,43 Euro steigen. Für 2021 liegt die Prognose bei 5,33 Euro je Aktie. Die Prognosen für Dividendenzahlung 2019 beläuft sich auf 2,24 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Dividendenschätzungen bei 2,63 Euro bzw. 2,58 Euro je Aktie.

Am Donnerstagvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse bei 36,04 Euro.

