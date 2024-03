ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) des Agrarchemie- und Pharmakonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Jo Walton am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Nettoverschuldung bewertete er als erwartungsgemäß und niedriger als vom Unternehmen zuvor angepeilt. Der Gewinnausblick (Core EPS) erscheine indes etwas schwach. Der Konsens liege hier am oberen Ende der avisierten Spanne./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 09:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 09:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.