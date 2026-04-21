NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Quartals ein Prozent über dem Konsens, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Mit einer Änderung der Jahresziele rechnet er allerdings nicht - und folglich auch nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST



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