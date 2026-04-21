Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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21.04.2026 05:57:38

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Quartals ein Prozent über dem Konsens, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Mit einer Änderung der Jahresziele rechnet er allerdings nicht - und folglich auch nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,38 € 		Abst. Kursziel*:
20,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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