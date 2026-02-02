NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 290 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hoffnung auf einen Cashflow für 2026 in hoher einstelliger Milliardenhöhe stütze zunächst die Aktienbewertung, schrieb Sheila Kahyaoglu in dem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Weiteren Auftrieb gäben dann Fortschritte in Richtung des Management-Ziels von 10 Milliarden Dollar und mehr./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.