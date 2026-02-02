Boeing Aktie
|194,82EUR
|-2,48EUR
|-1,26%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 290 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hoffnung auf einen Cashflow für 2026 in hoher einstelliger Milliardenhöhe stütze zunächst die Aktienbewertung, schrieb Sheila Kahyaoglu in dem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Weiteren Auftrieb gäben dann Fortschritte in Richtung des Management-Ziels von 10 Milliarden Dollar und mehr./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 233,72
|
Abst. Kursziel*:
26,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 233,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Boeing zurück in der Gewinnzone - Aktie dennoch in Rot (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194,82
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital