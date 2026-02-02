Boeing Aktie

194,82EUR -2,48EUR -1,26%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

02.02.2026 07:37:46

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 290 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hoffnung auf einen Cashflow für 2026 in hoher einstelliger Milliardenhöhe stütze zunächst die Aktienbewertung, schrieb Sheila Kahyaoglu in dem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Weiteren Auftrieb gäben dann Fortschritte in Richtung des Management-Ziels von 10 Milliarden Dollar und mehr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 233,72 		Abst. Kursziel*:
26,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 233,72 		Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

07:37 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 194,82 -1,26%

