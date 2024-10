NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach vorläufigen Quartalszahlen und angekündigten Stellenstreichungen von 235 auf 195 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des aktuellen Liquiditätsverbrauchs dürfte der Flugzeughersteller zusätzliche Finanzmittel benötigen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Prognosen./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2024 / 23:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 00:15 / BST



