BP Aktie
|5,01EUR
|-0,04EUR
|-0,87%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4,40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,33 £
|
Abst. Kursziel*:
1,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,45%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
11:50
|ROUNDUP/ Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (dpa-AFX)
|
10:46
|BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)