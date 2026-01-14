NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Lofting sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung etwas Korrekturrisiko für die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie. Positiver erwähnte er am Mittwoch die Nettoschulden, die wegen des Einmaleffekts verkaufter Geschäftsteile niedriger sei als von ihm gedacht./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.