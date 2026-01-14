LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.