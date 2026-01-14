BP Aktie

5,01EUR -0,04EUR -0,87%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

14.01.2026 11:07:19

BP Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,33 £ 		Abst. Kursziel*:
36,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
36,04%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

