BP Aktie

5,01EUR -0,04EUR -0,87%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

14.01.2026 11:20:24

BP Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,34 £ 		Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,29%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:20 BP Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 BP Overweight Barclays Capital
08.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
