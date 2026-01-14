BP Aktie
|5,01EUR
|-0,04EUR
|-0,87%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,34 £
|
Abst. Kursziel*:
15,14%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,29%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
