BP Aktie

5,01EUR -0,09EUR -1,73%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 10:05:15

BP Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,36 £ 		Abst. Kursziel*:
6,68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten