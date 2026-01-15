ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag



