BP Aktie
|5,01EUR
|-0,09EUR
|-1,73%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
15.01.2026 10:05:15
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,65 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,36 £
|
Abst. Kursziel*:
6,68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
14.01.26