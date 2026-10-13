BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
13.10.2026 12:55:27
BP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal habe einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung signalisiert, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,96 £
|
Abst. Kursziel*:
17,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,11 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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