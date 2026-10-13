NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal habe einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung signalisiert, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.