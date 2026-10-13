BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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13.10.2026 12:55:27

BP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal habe einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung signalisiert, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,96 £ 		Abst. Kursziel*:
17,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,11 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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